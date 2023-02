Tozé Marreco: «O resultado hoje não é justo, mas temos de aceitar»

Tozé Marreco assume que o empate (1-1) entre Tondela e Académico de Viseu "não é justo". "Entrámos numa situação em que desenvolvemos bem o ataque no primeiro minuto, descortinou-se uma falta e no seguimento deu um grande golo do Clóvis. A partir daí o jogo é todo nosso em termos de oportunidades. No minuto a seguir uma bola isolada, mais não sei quantas situações na área do Viseu. Fizemos das melhores primeiras partes da época, faltou ser mais eficazes. O Viseu tem sido melhor equipa do que nós ao longo da época, tem outras armas, mas o resultado hoje não é justo, mas temos de aceitar", afirmou o treinador do Tondela, em declarações no final da partida."Não tivemos a calma suficiente nos últimos 10 minutos para encontrar espaços na largura e desequilíbrios nos corredores. O Viseu fechou-se mais. O Cuba é um jogador de rasgo e a ideia foi só pôr um jogador para cruzamentos como o Fajardo, que cruzasse bem.""A equipa sabia o que fazer. Senti que crescemos nesta semana pós-Covilhã. Houve uma ou outra alteração importante. Sabia que íamos chegar ao empate porque vi a equipa bem. Isto também se aprende, já houve outras situações em que não reagimos tão bem ao golo", terminou.