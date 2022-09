Tozé Marreco: «Os erros vão acontecer sempre, mas temos de aprender com eles»

Ainda sem derrotas, mas numa sequência de três empates, o Tondela recebe esta segunda-feira, novamente em casa emprestada, o Estrela da Amadora. Na antevisão à partida, o técnico Tozé Marreco reconheceu que será um jogo de dificuldade máxima."O Estrela da Amadora pode não o querer assumir, mas é um candidato à subida. Fez um investimento fortíssimo, com um leque de contratações excelente para esta realidade", começou por dizer, aos meios do clube, antes de continuar: "É um adversário que ainda não perdeu, tal como nós, muito bem organizado e com dinâmicas bem definidas. Vai ser um jogo difícil que nos vai levar ao limite, mas vamos estar fortes."O treinador falou também sobre a vantagem desperdiçada na última jornada, frente ao rival Ac. Viseu: "Numa equipa tão jovem, os erros vão acontecer sempre, mas temos de aprender com eles. O que se passou uma vez, temos que evitar que volte a acontecer. É assim que se ganha experiência e maturaridade, trabalhando sobre os erros. Sabemos o que fizemos menos bem nos últimos 20 minutos do jogo anterior e temos de usar isso para crescer. "O Tondela defronta esta segunda-feira, em Aveiro, o Estrela da Amadora, pelas 18 horas.