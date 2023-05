Tozé Marreco: «Os jogadores que aproveitem para mostrar o seu potencial e capacidade»

Em posição tranquila na tabela classificativa, isto na medida em que segue no 11º lugar, o Tondela prepara-se agora para a receção ao FC Porto B. Na antevisão da partida, Tozé Marreco deu voz à ambição do grupo."Este é um jogo entre duas boas equipas deste campeonato que conseguiram alcançar os seus objetivos. Os nossos jogadores que tiverem a oportunidade de entrar em campo que aproveitem os minutos para mostrar o seu potencial e capacidade", referiu o técnico aos meios do clube.O início da partida está agendado para as 18 horas desta segunda-feira.