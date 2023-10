Tozé Marreco: «Os jogadores sabem o que têm de fazer»

Tozé Marreco sabe que o Tondela não pode quebrar o ritmo se quer concretizar as suas ambições no final da época. O treinador dos auriverdes espera um Leixões agressivo e com vontade de vencer, lembrando a boa exibição na jornada anterior, diante da U. Leiria."Precisamos de ter consistência durante os 90 minutos, ao nível da 2ª parte que fizemos em Leiria. Os jogadores sabem o que têm de fazer", vincou, apenas com um objetivo em mente. "Ninguém quer ganhar mais do que nós, porque queremos dar sequência ao bom momento dos últimos jogos".Nesse sentido, o técnico de 36 anos espera que o Estádio João Cardoso possa ser a chave de um resultado positivo e pediu aos adeptos uma casa bem composta. "Precisamos de todos do nosso lado até ao apito final", concluiu.O jogo terá início às 14h00 deste sábado, em Tondela, diante do Leixões, adversário que os beirões nunca venceram na sua história, para o campeonato.