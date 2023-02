Tozé Marreco: «Precisamos de aumentar a nossa eficácia»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Depois da derrota frente ao Benfica B, o Tondela vai tentar regressar à rota dos bons resultados na visita ao reduto do Sp. Covilhã. Na antevisão da partida, Tozé Marreco assumiu que a sua equipa está pronta para este desafio."Manter a organização, entrega, crença e espírito de grupo que temos tido desde o primeiro dia. Precisamos de aumentar a nossa eficácia e acredito que assim será porque confio na nossa gente. Estamos preparados para uma dura batalha", vincou o técnico, em declarações aos meios do clube.A partida está agendada para as 15h30 deste sábado.