Tozé Marreco premiado pelo município de Oliveira do Hospital

O treinador Tozé Marreco, atualmente a orientar o Tondela na Liga Sabseg, foi distinguido pela Câmara Municipal de Oliveira do Hospital, no passada sexta-feira, tendo recebido o galardão de Treinador Sénior do ano alusivo à época 2021/22, na Gala do Desporto organizada pelo município.No discurso de agradecimento, o técnico garantiu que a ligação ao munícipio vai ficar para sempre. "Não sou um filho da terra, não nasci nem cresci aqui, mas sou um filho adotivo, com todo o gosto. O que posso garantir é que vou levar o nome de Oliveira do Hospital para onde quer que eu vá. Foi aqui que comecei e vou dizê-lo com muito orgulho", referiu.Antes de chegar aos auriverdes, Tozé Marreco orientou durante duas temporadas o Oliveira do Hospital, garantindo, numa primeira fase, a presença do clube na Liga 3 e posteriormente a sua permanência no atual terceiro escalão do futebol português.