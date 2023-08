Tozé Marreco quer reação frente ao Belenenses: «Mais do que palavras, temos de ter ações»

Depois de uma derrota pesada na visita ao P. Ferreira, que motivou palavras duras do técnico Tozé Marreco após o jogo e até uma declaração dos capitães de equipa dirigida aos adeptos, o Tondela pretende reencontrar-se com os triunfos na receção ao Belenenses, esta sexta-feira. Na antevisão, o treinador dos auriverdes foi muito claro na mensagem."Mais do que palavras, para amanhã temos de ter ações. Trabalhámos durante a semana para mostrar em campo do que somos feitos. Confio numa boa resposta de todos, à altura do emblema que defendemos. Vamos dar tudo para lutar pelos três pontos", disse o técnico, em declarações aos meios do clube.O Tondela recebe o Belenenses esta sexta-feira, pelas 18 horas, em jogo da 4.ª jornada da Liga Ssbseg.