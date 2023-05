Tozé Marreco: «Quero os jogadores ainda mais libertos e a aproveitar cada minuto do jogo»

Apesar de entrar em campo já com a permanência assegurada, Tozé Marreco garante que o Tondela vai continuar a encarar os jogos em falta como tem feito até aqui, mantendo a exigência em níveis máximos para a visita ao Penafiel, da 32.ª jornada da Liga Sabseg"Depois de termos conquistado o nosso objetivo, trabalhámos da mesma forma e com o mesmo foco, mas quero os nossos jogadores ainda mais libertos e a aproveitar cada minuto do jogo. A entrega tem de ser total", disse o técnico, em declarações aos meios do clube.O duelo entre Tondela e Penafiel tem início marcado para as 14 horas deste domingo, no Estádio Municipal 25 de Abril.