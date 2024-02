Tozé Marreco: «Quero um Tondela com uma grande entrega e capacidade para lutar para ganhar»

Tozé Marreco tem liderado uma equipa do Tondela em boa forma na 2ª Liga. Os auriverdes estão em perseguição aos primeiros lugares na tabela e, de facto, se vencerem o Paços de Ferreira na 20.ª jornada sobem ao 5.º lugar.O técnico dos beirões frisou o que será preciso a sua equipa fazer para que tal aconteça esta segunda-feira. "Quero um Tondela com a base que temos tido, com uma grande entrega ao jogo, capacidade para lutar para ganhar desde o primeiro segundo e materializar em golo as oportunidades criadas", disse Tozé Marreco, na antevisão à partida com os castores, tendo uma verdadeira malapata para ultrapassar, já que o Tondela não vence os pacenses desde 2017/18, altura em que ambos militavam na 1.ª Liga.A partida terá início pelas 18h00 desta segunda-feira, no Estádio João Cardoso.