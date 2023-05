Tozé Marreco recusou outros convites e renovou com o Tondela: «Havia outros emblemas»

Depois de renovar contrato com o Tondela até 2024, Tozé Marreco falou aos meios do emblema beirão sobre as razões que o levaram a renovar, revelando, a este propósito, que tinha outras propostas em carteira. No entanto, o técnico recusou as abordagens e aceitou a oferta para estender o atual vínculo, uma vez que, garante, se sente em casa."Primeiro que tudo é um momento feliz porque aqui sinto-me em casa. Chego aqui, nestes cerca de 11 meses, sempre com mesma alegria e com a mesma vontade de trabalhar como se fosse o primeiro dia e isso é muito importante para mim, para me sentir bem. Depois existe a empatia com toda a gente que trabalha no dia a dia do clube e isso é essencial, porque se sou feliz no que faço é também porque tenho uma estrutura à minha volta, além da minha equipa técnica, que me ajuda no meu trabalho. São pessoas com quem me identifico na forma de estar e na forma como encaramos o trabalho. E depois, obviamente, é uma prova de confiança mútua naquilo que é o trabalho. O convite para renovar segue no seguimento do que eu e a minha equipa técnica fizemos nesta época, que ainda não terminou e em que muito há por fazer, mas é um reconhecimento, porque não duvido que houvesse muitos treinadores que quisessem treinar o Tondela, da mesma forma que é uma prova da minha confiança com o clube, porque havia outros emblemas que queriam contar comigo e com a minha equipa técnica para a próxima época. Portanto é um juntar de vontades, minha com o clube e com o projeto e do clube para comigo"."Naturalmente que o Tondela mudou muito desde a minha saída como jogador e a minha entrada como treinador e quando digo isto, refiro-me às infraestruturas, às condições para o dia a dia dos jogadores e dos treinadores. O Tondela cresceu muito e de forma sustentada nesse aspeto e talvez tenha sido o que mais me surpreendeu desde que voltei. Logicamente que há sempre aspetos a melhorar, é normal, mas do resto eu estava à espera, ou seja, um clube organizado, com uma estrutura que não é ‘gigante’ mas em que cada um sabe o que tem de fazer e em que cada um é competente no seu trabalho. Acima de tudo, estava à espera de uma família, mas como em todas as famílias, depois de um ano muito difícil e duro, naturalmente que encontrei um grupo descrente e, de certa forma, desmotivado, mas isso faz parte e por isso mesmo, recordo, que o meu primeiro objetivo foi ligar estas ‘peças’ todas, de todos os departamentos, para colocarmos o clube novamente a remar para o mesmo lado. E foi algo que, com o passar do tempo, a família Tondela passou a estar de novo unida em torno do clube"."Como disse em cima, as razões assentam em duas ou três premissas. A visão comum existente quanto ao planeamento do futuro, o facto de aqui me sentir em casa e o apoio que sinto de fora para continuar a fazer o meu trabalho como até aqui.""Para já não quero falar muito do que será a próxima época porque efetivamente esta temporada ainda não terminou. A partir do dia 29 de maio começaremos a falar dessa versão 23/24 do Tondela. O que posso apenas adiantar é que já estamos, e já há algum tempo, a preparar a próxima época, porque um planeamento sustentado assim o exige, mas a seu tempo falaremos disso para o exterior. Agora, o mais importante é disputarmos os 12 pontos que faltam até ao fim do campeonato, é trabalharmos alguns aspetos como equipa. Mas uma coisa é certa, seja agora, seja para a próxima época, há premissas claramente em comum que são a exigência, o trabalho, a crença e darmos tudo por este emblema até ao último segundo. A base será sempre esta.""Desde a primeira hora disse que os adeptos, se já eram fundamentais, esta época iriam ser ainda mais importantes naquela, que sempre reforcei, que seria a temporada mais difícil da história do Tondela. E eles [adeptos] tiveram esse comportamento inexcedível e por isso agradeço-lhes o apoio que nos deram ao longo deste ano, e peço-lhes que assim continuem porque, reforço, o nosso campeonato ainda não está resolvido. Juntos estamos quase a ultrapassar esta tormenta e por isso o Tondela, depois sim, pode voltar a planear e pode, acima de tudo, voltar a sonhar. Isso para mim é o mais importante. Da minha parte não há palavras para agradecer o apoio diário. Conto com eles para que no próximo ano possamos enfrentar outros problemas, mas tal como esta época, a seguirmos juntos, jogo após jogo."Juntamente com Tozé Marreco, refira-se, renovaram Sandro Cunha, treinador adjunto, Rui Nunes, treinador adjunto/analista, Tiago Gonçalo, treinador adjunto/preparador físico, Cristiano Martins, analista, e João Sacramento, treinador de guarda-redes.