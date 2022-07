Tozé Marreco: «Se fosse como as pessoas pintaram, de um Tondela inexistente...»

Apesar da derrota do Tondela por 3-0 perante o FC Porto , Tozé Marreco elogiou a atitude e entrega dos seus pupilos na Supertaça Cândido de Oliveira."O FC Porto era muito favorito, tem um poderio enorme. Nós tínhamos uma estratégia montada para o jogo. Até aos 25 minutos conseguimos colocá-la em prática, mas faltou a transição. O FC Porto conseguiu ligar entrelinhas... Se fosse como as pessoas pintaram à volta do jogo, de um Tondela inexistente... provámos aqui que temos muita coisa boa, numa equipa em construação, com muita gente do ano passado, mais jovens da formação. Estou orgulhoso dos meus jogadores, deixaram tudo em campo, tentaram cumprir tudo. O FC Porto foi melhor, mas há coisas boas para levar", comentou o técnico, à TVI.Questionado sobre a segunda metade, com um Tondela de cara lavada, Tozé Marreco explicou. "Ajustámos o espaço entrelinhas e as bolas paradas, que o FC Porto ganhava sempre a primeira bola. O espaço nas costas do Khacef, ajustámos ao intervalo. Gostei na segunda parte a equipa com bola. O FC Porto foi muito forte, mas estou orgulhoso do carácter, luta e entrega dos meus jogadores. O nosso campeonato começa para a semana", lembrou.E por falar em campeonat, o técnico tondelense afasta desde já a possível luta pela promoção à Liga Bwin. "Vivemos uma situação difícil, que condiciona muito. Que nenhuma equipa em Portugal viveu. Isso exige mais. Compete-nos encontrar soluções, mas garanto que vamos lutar. Seria absolutamente injusto estar a falar em objetivos de subida. Não faz sentido nenhum. O que vou exigir é para ganhar cada jogo que entrarmos em campo. Temos limitações gigantes, mas fui o primeiro a saber das condições e a aceitar", finalizou.