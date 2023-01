Tozé Marreco: «Subida? Os adeptos não querem ser enganados e desde o primeiro dia não enganei ninguém»

Tozé Marreco, treinador do Tondela, mostrou-se satisfeito pelo triunfo (1-0) alcançado diante do Farense. "Jogámos contra um dos plantéis mais fortes da 2.ª Liga, a par do Ac. Viseu e do Moreirense. O Tondela teve muito mérito em anular em muitos momentos este Farense, mérito dos jogadores que perceberam claramente o que era para fazer. Na segunda parte os jogadores sentiram que os três pontos eram importantes e pode haver algum cansaço, baixar de linhas, mas cada vez que íamos à frente íamos com perigo. Lembro-me de uma ocasião do Farense em que o Niasse sai bem. Desta vez os três pontos sorriram-nos como já podiam ter sorrido antes", começou por dizer o técnico do Tondela.

Balanço

"Não tinha feito nenhuma meta pontual, a nossa premissa foi sempre entrar em cada jogo para ganhar e quando não dava tínhamos de pontuar. Para equipas como nós que lutam pela manutenção os pontos são decisivos. Como se viu em nenhum jogo jogámos para empatar. Estou contente, mas quero mais. Agora, perante a situação que o clube vive, acabar a primeira volta com 23 pontos… Ninguém tem noção do que é chegar aqui depois da descida, com um grupo desfeito em termos anímicos… Isto deixa-me orgulhoso, mas é para continuar."

Cânticos dos adeptos a pedir a primeira liga

"Os adeptos não querem ser enganados e desde o primeiro dia não enganei ninguém. Eu sei que eles querem ganhar, mais do que ninguém eu ganhei neste clube e mais do que eu ninguém quer ganhar. Agora, sou realista, sou consciente, a situação que vivemos podia dar cabo de um clube. O Tondela vai voltar à 1.ª Liga, agora se é este ano, é extremamente complicado. Jamais pode ser o objetivo. É um ano em que a paciência deles pode ir aos limites e a nossa entrega tem de compensar isto tudo. E os adeptos têm de ter uma paciência que poucos adeptos têm."