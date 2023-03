Tozé Marreco suspenso pela segunda vez nas últimas quatro jornadas

Tozé Marreco, treinador do Tondela, foi expulso no recente jogo diante do Mafra aos 45', tendo sido sancionado pelo Conselho de Disciplina com um jogo de suspensão, que será cumprido na próxima jornada, diante da Oliveirense, também na Liga Sabseg.Segundo o mapa de castigos da FPF, o treinador utilizou "linguagem ofensiva, insultuosa ou abusiva" em direção ao 4.º árbitro do encontro com o Mafra e terá dito o seguinte: "Vai po c*****."Ora, esta foi a segunda vez nas últimas quatro jornadas que Tozé Marreco foi expulso durante um jogo dos auriverdes, depois de ter visto o cartão vermelho no encontro da 22.ª jornada diante do E. Amadora, igualmente por expressões insultuosas dirigidas à equipa de arbitragem.Em ambos os casos, o técnico foi punido com um jogo de suspensão, mas desta vez viu a multa aumentar, por força da reincidência. Se na primeira vez a coima foi de 714 euros, nesta ocasião é de 890 euros.