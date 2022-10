Tozé Marreco: «Temos de estar a um nível altíssimo para vencer a UD Oliveirense»

Com menos tempo para preparar o jogo seguinte e recuperar os melhores índices físicos dos jogadores, o Tondela defronta, esta quarta-feira, a UD Oliveirense, depois de ter eliminado, no sábado, o Santa Clara da Taça de Portugal. Ainda assim, o técnico Tozé Marreco garante ter a equipa pronta para ir a jogo."É uma semana muito curta em relação ao que podemos trabalhar. A prioridade foi, logo a seguir ao jogo de sábado, recuperar os jogadores. Depois, mudar o chip, que também foi feito e agora, dentro do que temos feito, preparámos bem este jogo e os jogadores sabem o que têm de fazer", afirmou, aos meios do clube.Em relação ao próximo adversário, o treinador dos auriverdes reconheceu que os resultados recentes não fazem justiça à sua qualidade. "Vamos defrontar uma equipa que não está a ter os melhores resultados, alguns até injustos, uma equipa muito bem orientada e com uma ideia de jogo bem definida e, portanto, temos que estar num nível altíssimo para os conseguir vencer", frisou, destacando que, face aos bons resultados, "as equipas olham para o Tondela ainda com mais vontade", situação com a qual a sua equipa terá de saber lidar."A equipa tem tido um crescimento gradual e é isso que eu quero. Quero que continue a crescer em termos de organização, físicos e na mentalidade. Temos de continuar a entrar nos jogos com o foco nos três pontos", acrescentou.O Tondela recebe a UD Oliveirense esta quarta-feira, pelas 20h30.