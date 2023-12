Tozé Marreco: «Tenho um grupo que vai querer voltar ao caminho das vitórias»

Depois de ter visto interrompida a sequência de três vitórias consecutivas na Liga Sabseg na receção ao Santa Clara, o Tondela quer corrigir esse tropeção na visita ao Benfica B. Apesar do último resultado, Tozé Marreco mantém total confiança no seu plantel."Tenho um grupo de homens que vai querer voltar ao caminho das vitórias depois da frustração do último jogo. Não existe dúvida do que existe a corrigir. Vamos entrar em campo e lutar para ganhar, sabendo que o Benfica B é uma equipa cheia de talento", disse o técnico, aos meios do emblema auriverde, no lançamento da partida.O Tondela defronta o Benfica B este domingo, pelas 15h30.