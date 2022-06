Trigueira desolado com descida do Tondela: «Acreditámos até ao fim que ia ser possível»

Pedro Trigueira, guarda-redes do Tondela, recorreu às redes sociais para lamentar a descida de divisão dos beirões. O guardião português afirma que a equipa acreditou "até ao fim" que a permanência "ia ser possível" e que espera na próxima temporada festejar o regresso à elite do futebol luso."Sem ler nada acerca do assunto... estive até agora desligado de tudo para acalmar do momento que vivemos todos hoje. Precisei de vir aqui porque sei que muitos também esperam uma palavra, seja para demonstrar apoio, seja para descarregar alguma coisa menos positiva. Mesmo assim decidi passar por aqui, mesmo sabendo que poderia correr esse risco porque existem adeptos que merecem isto. Existem adeptos que vi com olhos em lágrimas e sei que precisam de uma palavra porque não querem insultar e sim conforto", começou por dizer Trigueira.E prosseguiu: "É impossível falar individualmente quando foi geral o sentimento de frustração e tristeza que nos invadiu na nossa casa. Sentíamo-nos protegidos e motivados e acreditámos até ao fim que ia ser possível. Não foi. Espero já na próxima época festejar o regresso do Tondela ao primeiro escalão do futebol português. Agora é irmos ao Jamor e dar um bom espetáculo de futebol a todos os que gostam deste desporto. Agora é ir atrás do que foi perdido esta época e esperar que já próximo ano estejamos a festejar a subida! Sem conseguir dizer-vos mais nada porque a mim também me está a custar… um grande abraço a todos e obrigado pelas mensagens positivas", rematou.Também Mario González, avançado espanhol do Sp. Braga - emprestado ao Tenerife - e que já representou os beirões, deixou uma curta mensagem de incentivo à ex-equipa: "Hoje é um dia muito triste mas amanhã começa uma nova caminhada para voltar onde vocês merecem! Muita força auriverdes", escreveu no Twitter.