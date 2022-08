Undabarrena vai reforçar o Leganés

O médio Iker Undabarrena está de saída do Tondela para rumar ao Leganés, da 2ª divisão espanhola, confirmou. Segundo as informações avançadas pelo jornal 'Marca', o espanhol, de 27 anos, assinou por um temporada, com mais uma de opção.Chegado no verão passado aos beirões, o médio foi uma das figuras da equipa, apesar da descida de divisão, participando em 32 jogos e assinando dois golos e uma assistência. Esta época foi titula na Supertaça e nas primeiras duas jornadas da 2ª Liga, mas ficou de fora da ficha de jogo na última ronda, na receção ao Sp. Covilhã.De acordo com a publicação espanhola, o médio já passou nos exames médicos e também já treinou com os novos companheiros, estando a oficialização do negócio prevista para breve.