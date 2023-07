Xavier regressa ao Tondela e assina até 2025

O Tondela oficializou esta quinta-feira a contratação do extremo Xavier. O português, de 31 anos, está assim de regresso a um clube que representou durante duas temporadas, entre 2018 e 2020, assinando um contrato válido até 2025.Nas primeiras palavras aos meios do clube, Xavier não escondeu a satisfação por voltar a uma casa que bem conhece. "O sentimento principal é de felicidade e de muito entusiasmo porque a minha passagem pelo Tondela foi fantástica, tenho grandes memórias dos anos que aqui passei e o sentimento de regressar a casa é real, porque é assim que posso chamar este clube, a minha casa", referiu o atacante, que passou a última época no futebol grego.Garantindo que "a ligação com o clube nunca se quebrou", Xavier deixou também algumas palavras para os adeptos. "O pedido que lhes podemos fazer é que continuem a juntar-se a nós, que possam fazer cada vez mais parte desta família brilhante. Juntos, tenho a convicção, que podemos ser felizes", disse, acrescentando: "O Tondela representa muito o que é o espírito de uma família e agora com o regresso do presidente [Gilberto Coimbra], o clube recuperou muito do que é a sua identidade e como todas as minhas decisões são muito emocionais, foi fácil dizer que sim a este regresso."Em duas temporadas pelos auriverdes, Xavier fez 64 jogos, apontou oito golos e somou 13 assistências, números que terá agora oportunidade de ampliar.