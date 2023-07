Xavier: «Temos de ter a ambição de ganhar todos os jogos»

De regresso ao Tondela, onde passou duas temporadas muito produtivas entre 2018 e 2020, Xavier falou esta quarta-feira aos meios de comunicação e, embora não tenha apontado diretamente à subida, destacou a ambição com que o plantel beirão encara a nova temporada."O Tondela vem de um ano difícil, de um ano zero. Apesar de todas as dificuldades da época passada, o clube passou com distinção. Agora, a responsabilidade de representar este emblema obriga-nos a ter a ambição de ganhar todos os jogos. É isso que este clube exige", disse o extremo, de 31 anos, à margem do treino aberto aos adeptos realizado esta quarta-feira, admitindo que a "adaptação tem sido mais fácil por já conhecer a casa"Considerando-se um jogador mais maduro do que aquele que era aquando da primeira passagem pelos auriverdes, faz um balanço positivo das primeiras semanas de trabalho. "Tenho gostado muito dos métodos do treinador Tozé Marreco. Está-nos a preparar da melhor maneira para no jogo da Taça da Liga, frente ao Santa Clara, estarmos já identificados com as ideias dele", disse Xavier, antes de prometer: "Vou dar sempre tudo em todos os jogos e depois tentar ajudar com assistência e golos para ganharmos jogos."Antes do primeiro jogo oficial, marcado para dia 29 de junho, o Tondela participa este fim de semana no Torneio de Verão do Varzim, tendo duelo marcado com o V. Guimarães no sábado.