Tulipa é o escolhido para suceder a Rui Ferreira no comando do Torreense

O Torreense anunciou esta terça-feira que Manuel Tulipa foi o escolhido para substituir Rui Ferreira no comando técnico da equipa que disputa a 2.ª Liga.

O treinador, natural de Vila Nova de Gaia, abraça assim um novo desafio na carreira, depois de ter rescindido recentemente com o Marítimo.

"Acho que há condições para fazermos um trabalho eficaz, dentro daquilo que é a humildade do clube. Não pode haver ambições desmedidas. Julgo que podemos ser uma equipa muito melhor em termos ofensivos, não perdendo o equilíbrio defensivo que existe", disse Tulipa, durante a conferência de imprensa de apresentação, que decorreu hoje no auditório do Estádio Manuel Marques, em Torres Vedras.

De resto, considerou que "existem sete ou oito equipas que vão chegar à fase final do campeonato, às últimas 10 jornadas, nessa luta [pela subida]".

No Oeste, Manuel Tulipa, de 51 anos, vai orientar o sexto classificado da 2.ª Liga.

A SAD 'azul grená' tinha oficializado recentemente a saída de Rui Ferreira, técnico que havia assumido o comando da equipa no início desta temporada.