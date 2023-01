Avançado do Nantes emprestado ao Torreense

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Depois de Harramiz , o Torreense oficializou mais um reforço para atacar a segunda metade da temproada.Joe-Loic Affamah, avançado francês de 20 anos, chega ao clube do Oeste por empréstimo do Nantes. O jovem ponta de lança,de origem togolesa, atuava pela equipa B do Nantes, onde somava 14 jogos realizados e 3 golos esta época.É o quinto reforço de inverno para o plantel comandado por Pedro Moreira.