Diego Raposo negoceia com o Sumqaiyt FC do Azerbaijão

Diego Raposo pode estar a caminho do Azerbaijão. Ao que Record apurou, após três temporadas ao serviço do Torreense, o extremo brasileiro, de 26 anos, está em negociações com o Sumqayit FC, que terminou a temporada no oitavo posto da 1ª Liga Azeri e o entendimento deve ser confirmado nos próximos dias.Esta temporada, Diego Raposo marcou quatro golos e fez uma assistência em 32 jogos (1.902 minutos). O futuro vai, tudo indica, passar pelo principal campeonato do Azerbaijão.