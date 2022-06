Frédéric Maciel acompanha Torreense para a 2.ª Liga

Frédéric Maciel vai continuar a vestir as cores do Torreense. O avançado e o emblema do oeste acertaram os termos para a renovação do contrato por mais uma temporada."Frédéric Maciel chegou ao Torreense no início da época 2021/2022 e demonstrou o seu valor e a sua importância para equipa, até à lesão que sofreu a meio da temporada e o impediu de dar o seu contributo daí para a frente. O Torreense confia no seu valor e por isso o jogador será um dos integrantes no plantel para a época 2022/2023", pode ler-se no comunicado emitido pelo Torreense.Depois das renovações de Mateus, João Pereira e Cícero, também Frédéric Maciel vai permanecer em Torres Vedras. Para o extremo, de 28 anos, este será um regresso ao segundo escalão do futebol português, após passagens por FC Porto B, Gil Vicente e Varzim.Recorde-se que no currículo, Frédéric Maciel tem uma época e meia na 1.ª Liga, com a camisola do Moreirense, onde também conquistou uma Taça da Liga em 2016/17.