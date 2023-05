Gustavo Marques: «Avalio a minha temporada como muito produtiva»

Gustavo Marques apontou o terceiro golo da temporada, na goleada (5-1) ao Penafiel, e mostrou-se feliz por ajudar o Torreense na Liga Sabseg."Muito feliz pelo golo e por poder ajudar a minha equipa no ataque. Não temos sempre a oportunidade e ela surgiu e eu pude fazer o golo. Feliz também pela assistência e mais ainda pela grande vitória em casa. Essa foi a nossa última partida em casa esta temporada e queríamos presentear o nosso adepto com um bom desempenho. Graças a Deus foi isso que aconteceu", referiu, citado pela assessoria de imprensa.O central brasileiro, de 21 anos, que está emprestado pelo América Mineiro faz um bom balanço de 2022/23. "Ainda resta uma jornada para o final da temporada. Fico muito feliz pelos números alcançados, por ter ajudado a minha equipa na permanência na Segunda Liga. Avalio a minha temporada como muito produtiva, pude jogar bastante, é a minha primeira temporada na Europa e isso deixa-me muito satisfeito. Espero encerrar a temporada da melhor forma, com mais uma vitória e se possível com mais um golo", concluiu.