Gustavo Marques: «Tenho conseguido jogar e manter um bom nível de atuações»

Gustavo Marques faz a estreia em 2022/23 com a camisola do Torreense e tem sido um dos mais utilizados pela equipa na Liga Sabseg. O central brasileiro, de apenas 21 anos, mostra-se feliz pelo momento pessoal."Venho tendo uma sequência muito boa de jogos nesta temporada. Fico muito feliz por isso, pois o nosso plantel tem bons jogadores e, graças a Deus, tenho conseguido jogar e manter um bom nível de atuações. Espero que possa seguir a jogar e ajudando o Torreense nessa reta final de temporada, procurando pontuar o máximo possível", frisou o jovem jogador em declarações à assessoria de imprensa.Marques, que havia apenas conhecido o América Mineiro antes de se mudar para Torres Vedras em 2022, aponta a um fim de temporada a pontuar o máximo possível."Estamos viver o final da temporada, a nossa equipa está a meio da tabela e acredito que temos feito uma boa competição. A nossa expectativa é de seguir a vencer, vamos procurar ampliar a sequência de vitórias. O Torreense subiu à Segunda Liga esta temporada. Uma das nossas expectativas era a permanência na divisão. Procuraremos somar o máximo de pontos possíveis e ver o que acontece no final da temporada", considerou.