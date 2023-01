Harramiz reforça ataque do Torreense

O avançado Harramiz é reforço do Torreense para a segunda metade da temporada, anunciou esta tarde o emblema do Oeste. O jogador de 32 anos chega proveniente do Farense.Com 15 internacionalizações e dois golos apontados na seleção principal de São Tomé e Príncipe, Harramiz é um jogador com grande experiência de 2.ª Liga, tendo já representado Benfica B, Sp. Covilhã, Académica, Mafra, Leixões e Estoril, com 49 golos apontados no segundo escalão.