João Afonso reforça Torreense

O defesa central João Afonso, de 32 anos, assinou contrato válido por duas temporadas com o Torreense, após rescindir o vínculo que o ligava ao Santa Clara.Na temporada passada, o experiente jogador foi um dos pilares do eixo defensivo da formação de S. Miguel, tendo participado em 25 partidas do emblema açoriano do principal escalão do futebol português.Desde que chegou aos Açores na época 2019/20, proveniente do Vitória de Guimarães, João Afonso deixou a sua marca, destacando-se o contributo para os insulares obterem a qualificação histórica para as competições europeias.