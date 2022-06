João Cardoso é o 13.º jogador a renovar pelo Torreense

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Torreense anunciou esta quarta-feira em comunicado a renovação de João Cardoso, tratando-se da 13.ª renovação de um futebolista do clube da Liga Sabseg.



Na época de estreia em Torres Vedras, o futebolista, de 25 anos, cumpriu 27 jogos - 25 na Liga 3 e dois na Taça de Portugal -, ajudando o emblema do Oeste a garantir o regresso aos campeonatos profissionais e a conquistar o título do terceiro escalão. João Cardoso foi um dos jogadores mais utilizados por Nuno Manta Santos na última temporada.

Na carreira, o médio já alinhou por Sporting da Covilhã, Estoril e FC Porto B, sempre na 2ª Liga.

A composição do plantel do Torreense para 2022/23 tem vindo a ser divulgada nas últimas semanas, estando já garantida a continuidade do guarda-redes Carlos Henriques, dos defesas João Pereira, Rui Silva e Pedro Machado, dos médios Cícero Alves, Frédéric Maciel, João Lameira, Diego Raposo e Guilherme Morais, e dos avançados Mateus, Alex Freitas e Midana Sambú.

No que respeita a reforços, foram contratados o guarda-redes Vágner, proveniente do Nacional, e o médio Reko, que na última temporada representou o Estrela da Amadora, por empréstimo do Portimonense.