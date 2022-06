João Paulo traz experiência

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Aí está o quinto reforço do Torreense para 2022/23, temporada que marca o regresso do clube aos campeonatos profissionais. João Paulo, central de 33 anos, chega proveniente Trofense para oferecer experiência ao eixo da defesa da equipa comandada por Nuno Manta Santos, que já conta com João Pereira e Pedro Machado, os quais transitam da época passada.

Com um papel importante na subida à 2ª Liga do emblema da Trofa (2020/21), quando marcou quatro golos em 19 jogos, João Paulo tem ainda passagens por Merelinense, Vilaverdense, Aves, Cluj (Roménia), Portimonense e Penafiel.

Noutro âmbito, o Torreense vai disputar um jogo particular frente ao Farense a 23 de julho. O local desta partida ainda está por definir.