João Tomás é o novo diretor-desportivo

O Torreense apresentou João Tomás como novo diretor desportivo. O ex-futebolista deixou recentemente as funções de presidente da SAD do Trofense para abraçar este projeto.





"Chego com ambição, é um orgulho muito grande representar um clube centenário. O meu principal objetivo nesta função é constituir uma equipa forte e isso vai dos jogadores até à estrutura do futebol", começou por dizer o dirigente que conta também com uma passagem pelo Famalicão.Aos 47 anos, João Tomás já traz alguma experiência nestas funções e tem a lição bem estudada. "O sucesso alcançado na temporada passada não aconteceu por acaso. Há muito trabalho de toda a estrutura e vamos aproveitar o que de bom tem sido feito para alavancar o Torreense nesta nova etapa. Queremos que a permanência nas ligas profissionais seja longa, sustentada e sustentável", referiu, acrescentando: "O clube já conseguiu a permanência de grande parte dos jogadores. Há que consolidar o grupo de modo a ter uma época tranquila."Em relação ao ataque ao mercado, o antigo jogador de Benfica, Sp. Braga, Rio Ave, entre outros, garante que os alvos estão identificados. "Já troquei algumas opiniões com administração e equipa técnica e definiremos estratégias num curto espaço de tempo. A Sabemos que este é um mercado feroz e longo, mas também sabemos que as equipas técnicas gostam de ter grande parte do plantel à disposição logo no início dos trabalhos. A garantia que damos é que vamos ter os melhores jogadores possíveis nas melhores condições possíveis. Sabemos os alvos que queremos atacar, mas ainda vamos definir os timings", atirou, aprofundando um pouco mais sobre a estratégia."A experiência é importante neste nível, mas a abordagem será abrangente. A experiência não é sinónimo de idade. Um dos princípios deste clube será potenciar jogadores jovens de modo a conseguir um retorno financeiro, mas isso é o que fazem muitas equipas. Teremos de ser eficazes", sublinhou.Fã de ciclismo, João Tomás chega à terra de Joaquim Agostinho, mas não terá muito tempo para pedalar... "Lembro-me dele, sim, quando eu era ainda muito criança, é um ídolo para quem é do Mundo do ciclismo. Também gosto muito, mas a minha bicicleta ficou no Norte", concluiu.Bruno Vitorino, diretor geral da SAD do Torreense, destacou o profissionalismo do novo diretor-desportinvo."É um orgulho apresentar João Tomás como o novo homem forte do futebol do Torreense. Está aqui porque é uma pessoa que se enquadra na estratégia que levamos. É a pessoa ideal para nos ajudar tecnicamente, mas também pelos seus valores. Estamos noutra realidade, precisamos de pessoas com experiência e que saibam o que é o futebol profissional e ele vai ser uma enorme mais-valia", frisou.