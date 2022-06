João Vieira é novidade no arranque da pré-época do Torreense

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

João Vieira foi a novidade no arranque da pré-epoca do Torreense. O avançado português, de 30 anos, estava sem clube desde que deixou o Casa Pia, clube que ajudou a subir à Liga Bwin.Trata-se de um regresso ao emblema de Torres Vedras. Ali jogou em 2013/14 quando a equipa disputava o terceiro escalão do futebol nacional.