Jonny Arriba e David Tavares certos no Torreense

O Torreense continua a reforçar-se e ontem anunciou a contratação de Jonny Arriba, extremo esquerdo de 21 anos, proveniente do Villarreal (Espanha) e que esteve na temporada passada ao serviço do Chaves, onde marcou um golo e fez duas assistências em 17 jogos. O espanhol já está às ordens do treinador Rui Ferreira e pode fazer a estreia pelo emblema do Oeste, no domingo, com a UD Oliveirense. Além de Arriba, David Tavares também foi oficializado pelo clube de Torres Vedras, emprestado pelo Famalicão. O jogador de 24 anos, formado no Sporting e no Benfica, vem para reforçar o miolo do terreno e também já participou nos trabalhos com os restantes elementos do plantel.