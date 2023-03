José Sebastião é o novo presidente do Torreense

José Sebastião foi eleito como novo presidente do Sport Clube União Torreense para o triénio de 2023/26, anunciou o centenário emblema do Oeste através das suas redes sociais. O dirigente toma posse das suas funções no próximo dia 31 ao que o nosso jornal apurou junto de fonte ligada ao clube de Torres Vedras.O atual líder encabeçou a única lista apresentada às eleições do clube que decorreram durante a Assembleia Geral Ordinária do Torreense, na qual, Mário Miranda, o anterior presidente, viu ser aprovado em sua homenagem por unanimidade um voto de louvor, proposta do sócio e antiga glória azul e grená Vítor Mendes, pelo desempenho enquanto presidente do clube, informa a mesma comunicação.Na edição impressa, desta sexta-feira, divulgámos, por lapso, que Mário Miranda havia sido reconduzido no cargo, motivo pelo qual endereçamos um pedido de desculpas aos visados e aos nossos leitores.