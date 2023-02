Lameira já mira o Ac. Viseu

Em dia de Carnaval, o plantel do Torreense começou a preparar a receção de sábado ao Ac. Viseu. No final do treino, Record esteve à conversa com João Lameira, um dos jogadores que mais se tem evidenciado na formação comandada por Pedro Moreira e na atual edição da Liga Sabseg.





O médio de 23 anos começou por salientar “a boa fase que a equipa atravessa”, acrescentando ainda que “o grupo está motivado e a trabalhar para ganhar já o próximo jogo” frente ao atual quarto classificado do campeonato de maneira “a ficar cada vez mais perto do objetivo traçado para esta temporada, que passa pela permanência.”