Lateral-direito Rui Silva fica mais uma temporada

O Torreense confirmou a permanência de Rui Silva por mais uma temporada no plantel liderado por Nuno Manta Santos. O defesa-direito acompanha, assim, o regresso da formação do Oeste à Liga Sabseg, tendo rubricado um vínculo contratual até 2023.Rui Silva, de 26 anos, foi um dos elementos em destaque no emblema de Torres Vedras em 2021/22. O jogador participou em 25 jogos, tendo marcado um golo na partida frente ao Fafe, em jogo da 3ª. eliminatória da Taça de Portugal (triunfo azul e grená nas grandes penalidades). Com a formação dividida entre o Lus. de Lourosa, Padroense e FC Porto, o defesa estreou-se como sénior ao serviço do Santa Clara, tendo posteriormente representado clubes como Sp. Braga B, Leixões, Ac. de Viseu e Varzim. Recorde-se que esta é a décima primeira renovação anunciada, depois de já ter sido assegurada a continuidade de outros dez atletas: Mateus, João Pereira, Cícero Alves, Fréderic Maciel, João Lameira, Diego Raposo, Alex Freitas, Guilherme Morais, Midana Sambú, Carlos Henriques. Além destes, também Vágner, ex-Nacional, já foi apresentado como reforço. Nos próximos dias, haverá o anúncio de mais renovações.