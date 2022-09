Líder confia em melhoria

Presente na pós-graduação de Organização e Gestão no Futebol Profissional, da Liga Portugal, o líder da SAD do Torreense Bruno Vitorino foi elogiado por Pedro Proença, presidente da Liga, e explicou o motivo da frequência do curso. "As pessoas que estão no Torreense estão pela primeira vez no futebol profissional. É preciso estar na vanguarda da indústria para conseguirmos tomar as melhores decisões", elucidou o dirigente, abordando também o momento da equipa: "As coisas não estão a correr muito bem. São as tais dores de crescimento de estarmos noutro contexto. Acreditamos que o projeto vai vingar, que as coisas ao longo da época vão melhorar e vamos conseguir sustentar o Torreense nesta divisão para em anos futuros pensarmos em outras coisas."