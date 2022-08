Manta Santos confiante

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Torreense volta hoje a pisar os palcos do futebol profissional, 24 anos depois. Na antevisão ao jogo com o Farense, Nuno Manta Santos assumiu que a fasquia está alta, mas afastou a pressão: “A 2ª Liga obriga-nos a estar mais exigentes e competitivos do que a Liga 3. Mas o meu discurso para os jogadores é que estejam tranquilos e confiem nas suas capacidades. Pressão existe sempre na nossa vida.”

O técnico elogiou o adversário e espera um jogo difícil. “É uma equipa forte e joga em casa. Tinha jogadores de qualidade e acrescentou. Preparámo-nos, vamos ver o que vai dar”, analisou, salientando que o plantel “não está fechado”. João Pereira, defesa e capitão da equipa de Torres Vedras, também mostrou confiança: “Sabemos que vai ser duro, mas tem tudo para ser um bom jogo.”