Notícia Record: Pedro Alves vai trabalhar com o Torreense

O Record tem informação que Pedro Alves, ex-diretor desportivo do Estoril vai trabalhar com o Torreense, em articulação direta com o presidente da SAD e o novo diretor desportivo André Sabino. Recorde-se que, Pedro Alves representou o conjunto de Torres Vedras enquanto jogador na temporada de 2011/12 na antiga II Divisão B que correspondia ao terceiro escalão do futebol português.