Nuno Manta Santos: «A 2.ª Liga obriga-nos a estar mais exigentes e competitivos»

Nuno Manta Santos, treinador do Torrense, falou esta sexta-feira aos jornalistas e fez a antevisão à visita ao Farense (amanhã, às 11 horas). A partida marca o arranque da 2.ª Liga e ainda o regresso do conjunto de Torres Vedras aos campeonatos profissionais 24 anos depois.





"Foram 44 treinos e jogos. Foram entrando jogadores e o grupo ainda não está fechado. Mas deu para analisar e conseguir com que os jogadores assimilassem o novo processo a nível de treino e exigência. A 2.ª Liga obriga-nos a estar mais exigentes e competitivos do que na Liga 3. Os adversários e as equipas são diferentes. Temos de nos igualar aos nossos adversários para fazermos um campeonato tranquilo e a cada jogo podermos disputar os 3 pontos. Conseguimos desenvolver a capacidade física e os processos do modelo de jogo, criar dinâmicas e possibilitar que jogadores potenciem o seu rendimento. Preparámo-nos para o primeiro jogo. Vamos ver se o trabalho que está para trás foi bom", começou por analisar."Sabemos que a expectativa está grande. Ainda para mais num primeiro jogo contra um adversário nitidamente forte, que joga em sua casa e tem o grupo fechado praticamente desde o inicio da pré-época. Tem jogadores de qualidade, já tinha e ainda acrescentou. O Torreense volta aos campeonatos profissionais 24 anos depois e a opinião pública está à espera do que vai fazer na 1.ª jornada. Mas a pressão do resultado positivo é em todas as jornadas. Entrar a vencer e conquistar pontos é importante. Trabalhamos para chegar ao jogo e discuti-lo de forma equilibrada, organizada e com a estratégia definida do inicio ao fim.""A componente mental é fundamental. Temos departamento de psicologia que trabalha isso com os jogadores. O meu discurso para eles é para estarem tranquilos, confiarem nas suas capacidades e saberem que a pressão existe sempre na nossa vida. Temos de estar de consciência tranquila e dar o máximo, com atitude em prol da equipa e honrar a camisola em cada jogo.""Preparámo-nos para o jogo, vamos ver o que vai dar. Vai haver adversidades e momentos em que teremos de adaptar-nos ao que possa surgir. Como treinadores nunca estamos satisfeitos com o plantel. Queremos sempre mais e melhor, mas neste momento é o melhor plantel que tenho, são os melhores jogadores do mundo e é com estes que vou jogar amanhã.""Todos os jogos servem para avaliar e analisar. Se sentirmos necessidade que é preciso melhorar algum setor, irei transmitir à administração e vermos a melhor solução. Mas a avaliação e feita diariamente. Os jogos serão avaliação mais exata, com intensidade e adrenalina que os jogos-treino não dão.""Sem dúvida que a força dos adeptos e apoio deles é importante. Na fase final deram-nos um apoio muito grande. Podem estar tranquilos em relação à atitude, ao compromisso e a entrega da equipa técnica e vamos sempre fazer tudo por tudo para conquistar pontos para o Torreense.""Já o digo há muito tempo. Começando a Supertaça, o primeiro jogo oficial da época, as transferências deviam terminar."

"Núcleo duro vai ser a nossa força"O defesa e capitão João Pereira foi o porta-voz do plantel do Torrense antes da estreia na 2.ª Liga e garantiu que o plantel está motivado e empenhado em realizar um bom campeonato."Vão ser jogo a jogo. E começa já amanhã com um bom teste.""Sabemos o suficiente. Já jogámos com eles, também vimos outros jogos que a nossa equipa técnica nos transmitiu, para vermos onde podemos fazer mossa. Sabemos que vai ser um jogo duro, tal como eles sabem. Tem tudo para ser um bom jogo.""Temos uma equipa com misto de idades que nos vai fazer ter um campeonato muito bom. A exigência é a mesma e o empenho terá de ser o mesmo. As dificuldades talvez mais. Estão todos muito empenhados e com vontade de jogar a 2.ª Liga. O clube fez muito bem em manter o núcleo duro que nos fez ser campeões e essa vai ser a nossa força.""Na fase final da Liga 3 o nível já devia estar muito perto desta 2ª Liga. Sabemos que vamos ter desde o início jogos muito difíceis, onde o mais importante será coletar pontos e vitórias. Temos de pensar que vai ser uma maratona ate ao ultimo jogo."