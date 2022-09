Nuno Manta Santos despedido do Torreense

Chegou ao fim a ligação de Nuno Manta Santos ao Torreense, conforme comunicou o clube. Ao fim de sete jornadas, a equipa de Torres Vedras soma apenas quatro pontos e ocupa o último lugar da 2.ª Liga, pelo que os maus resultados terão estado na origem da "cessação do contrato que unia ambas as partes".Recorde-se que o técnico acompanhou a equipa no histórico regresso aos campeonatos profissionais, depois de ter conquistado a Liga 3 na temporada passada. Para o registo ficam 27 partidas a liderar o banco de suplentes da equipa azul e grená, tendo somado 13 vitórias.Leia o comunicado na íntegra:"A Sport Clube União Torreense Futebol SAD e o treinador Nuno Manta Santos chegaram a acordo para a cessação do contrato que unia ambas as partes.A Sport Clube União Torreense Futebol SAD enaltece a enorme dedicação eprofissionalismo de Nuno Manta Santos, premiados com a subida do Torreense à Liga Portugal Sabseg e com o estatuto de primeiro treinador Campeão da Liga 3. A estas qualidades, acrescenta ainda os seus valores éticos enquanto ser humano, com os quais se identificou plenamente desde o primeiro contacto estabelecido.Ao Nuno Manta Santos, a Sport Clube União Torreense Futebol SAD deseja as maiores felicidades pessoais e profissionais, não deixando de sublinhar o importante lugar que o Mister sempre ocupará na sua história centenária."