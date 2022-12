Patrick Fernandes é reforço do Torreense

O Torreense oficializou, esta terça-feira, a contratação do avançado Patrick Fernandes, proveniente do Chaves.O jogador cabo-verdiano, de 29 anos, chegou a Portugal na época 2016/17 para representar o Oliveira do Hospital. Passou ainda por Felgueiras, Tondela, Farense e Varzim. onde fez inclusivamente parte da equipa flaviense que alcançou a subida de divisão na pretérita época.Patrick aumenta assim as opções para o setor ofensivo do técnico Pedro Moreira no Torreense.