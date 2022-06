Pedro Machado avança para segunda temporada no Torreense

O defesa Pedro Machado vai representar o Torreense pela segunda temporada consecutiva, informou esta terça-feira o clube que subiu à 2.ª Liga, em comunicado.

O defesa chegou a Torres Vedras no mercado de transferências de janeiro, depois de uma curta aventura nos romenos do Universitatea Craiova, tendo sido "uma peça fundamental para o sucesso desportivo alcançado", lê-se em nota do clube.

O futebolista, de 25 anos, foi um dos jogadores mais utilizados na segunda metade da época, tendo apontado um golo em 13 jogos pelo Torreense.

Antes de chegar ao Oeste, Pedro Machado já tinha representado o Casa Pia e a Oliveirense, ambos na 2.ª Liga, sub-23 do Belenenses SAD, Louletano, Olhanense, Sertanense e Mirandela.

O Torriense já tinha acertado as renovações com o guarda-redes Carlos Henriques, com os defesas João Pereira e Rui Silva, com os médios Cícero Alves, Frédéric Maciel, João Lameira, Diego Raposo e Guilherme Morais, e com os avançados Mateus, Alex Freitas e Midana Sambú.

No plantel que vai estar às ordens de Nuno Manta Santos, que inicia a segunda época seguida no clube, são já conhecidos dois reforços.

O guarda-redes Vágner, proveniente do Nacional, e o jovem médio Reko, que na última temporada alinhou no Estrela da Amadora, por empréstimo do Portimonense.