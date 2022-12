Pedro Moreira: «Demonstrámos ser uma equipa com ambição desde o início do jogo»

Na liderança do Grupo H da Allianz Cup, com 6 pontos, o Torreense desperdiçou a chance de deixar praticamente decidido o apuramento para os quartos-de-final, mas o ponto conseguido diante do Estoril permite continuar a sonhar. Por isso, na hora de analisar a partida, o técnico Pedro Moreira assumiu-se satisfeito com o que viu."A grande preocupação para este jogo e esta prova é fazer jogos de qualidade. Naturalmente que chegando a este jogo nesta posição e com esta possibilidade fizemos o máximo e tentámos no limite conseguir vencer uma equipa com qualidade. Demonstrámos ser uma equipa com ambição desde o início do jogo. Estou muito satisfeito e finalmente há que olhar para a frente com mais positividade e com o pensamento de que poderemos fazer coisas melhores nesta época daqui para a frente", analisou.