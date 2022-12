Pedro Moreira: «Equipa está preparada»

"Tivemos tempo para trabalhar e pôr as ideias em andamento", começa por dizer Pedro Moreira na véspera da visita ao reduto do Trofense. No regresso do campeonato, o técnico volta a sublinhar que esta prova é o grande objetivo da época."Temos a responsabilidade desde já daquilo que pretendemos fazer num jogo extremamente importante", destaca, sem esquecer: "Mesmo no decorrer da taça da Liga, o foco estava no jogo frente ao Trofense e espero que a resposta seja positiva que foram os sinais que tivemos nas últimas semanas quer nos jogos da taça da Liga como nos encontros de preparação".O treinador torreense reforça a importância do jogo frente a um opositor direto na luta pela manutenção. "Já tivemos oportunidades de nos destacarmos desta zona de aflição e não conseguimos, vamos ter de agarrar este jogo de forma mais empenhada", frisa. Quanto à entrada de Jorge Casquilha para o comando técnico dos nortenhos, Pedro Moreira confessa ter estudado os três encontros sob a orientação do novo treinador e sente que a "equipa está preparada para o encontro", conclui."Esta paragem veio ajudar-nos a consolidar as ideias do mister, a ganhar confiança e a afirmarmo-nos mais". Quanto às dificuldades que espera encontrar na Trofa, o madeirense que chegou esta época ao Manuel Marques está consciente das dificuldades mas otimista. "Sabemos que é uma equipa que está lá em baixo e precisa urgentemente de pontos mas também nós precisamos de ir lá pontuar e é isso que vamos fazer".como nos encontros de preparação".