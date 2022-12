Pedro Moreira: «Resultado é justo»

Após a vitória frente ao Famalicão, o técnico do Torreense estava satisfeito com o desempenho dos seus jogadores."A equipa fez um bom jogo. Esteve sempre muito equilibrada a procurar aproveitar aquilo que achámos que íamos conseguir aproveitar desta equipa do Famalicão que é uma equipa também muito bem comandada", começa por dizer Pedro Moreira, sublinhando: "O que senti foi que no início do jogo, em especial, a forma como saímos em transição, como estivemos sempre muito bem colocados, permitiu-nos tirar vantagem do jogo e julgo que o resultado é justo em função do que se passou".E prossegue: "Ao intervalo, partilhei aos meus jogadores que tinha muita confiança que íamos marcar cedo [no segundo tempo] e que o aspecto mais importante era não baixarmos muitos as linhas e não jogarmos muito próximo da [nossa] área. Penso que o ponto-chave neste jogo teve mesmo a ver com isso".O treinador de 47 anos, enaltece a forma como o Torreense se apresentou e que foi a equipa que mais procurou a vitória: "Apesar duma posse [de bola] consentida, nalgumas situações, conseguimos sempre tentar travar a equipa adversária num espaço longe da nossa baliza. Não me recordo, tirando um remate do Cádiz na primeira parte a partir dum erro individual, duma situação muito perigosa da parte do Famalicão. O jogo foi dividido, difícil, mas a haver um vencedor penso que seria a nossa equipa".Quanto ao futuro na taça da Liga, Pedro Moreira desmistifica: "Continuar a trabalhar e a tentar pôr no campo aquilo que é o nosso trabalho semanal. Conseguimos criar algumas nuances [táticas], colocar alguns jogadores com menos minutos, este é o nosso caminho".Apesar do foco estar na segunda liga, o técnico torreense não esconde que a sua equipa tudo fará para atingir os quartos-de-final desta prova. "Podendo jogar, na próxima terça-feira [na deslocacão ao Estoril], para alguma coisa, vamos trabalhar no limite para tal, mas estamos a pensar e a orientar as nossas ideias e a nossa estrutura para aquilo que queremos fazer no [próximo] dia 30, com o Trofense, para o campeonato que, também, é um jogo muito importante", remata.