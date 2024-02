Pedro Proença homenageado pelo Torreense

O jogo entre Torreense e Benfica B, que terminou com triunfo da formação do Oeste, contou com a presença de Pedro Proença, presidente da Liga, na bancada. O dirigente do organismo que tutela o futebol profissional em Portugal foi, inclusive, homenageado pelo Torreense, tendo recebido uma camisola das mãos de Bruno Vitorino, presidente da SAD do Torreense.