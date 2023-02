Presidente da SAD do Torreense revoltado com arbitragem: «Fomos nitidamente prejudicados»

O jogo desta manhã entre Torreense e Académico de Viseu ficou manchado por um conjunto de lances de avaliação polémica na segunda parte do encontro, culminando num lance que acabou por ditar a vitória da turma beirã em Torres Vedras. Ao minuto 72, Arthur Chaves fez falta sobre o guarda-redes Vágner, que passou em claro ao árbitro Cláudio Pereira, o defesa-central viseense tirando partido dessa infração assistiu André Clóvis para o segundo golo da turma viseense.





"Manifesto total desagrado pela forma como o Torreense foi impedido de pontuar, esta manhã, frente ao Académico de Viseu", começou por dizer Bruno Vitorino em exclusivo ao, depois do final da partida, acrescentado que: "Fomos nitidamente prejudicados pelo lance do segundo golo da equipa adversária que acaba por mudar o jogo". O presidente da SAD do Torreense mostra-se mesmo indignado pela "falta de qualidade do árbitro Cláudio Pereira" e aponta o dedo às entidades competentes que organizam a Segunda Liga devido ao facto das "exigências que nos são feitas para podermos competir nas ligas profissionais e nos obrigam a um elevado investimento não se coadunarem com a falta de investimento na arbitragem, nomeadamente a utilização do VAR na Liga 2, garantindo a verdade desportiva e os valores da competição".