Reko Silva reforça Torreense

Reko chega do Portimonense para jogar pelo Torreense na Liga 2 Portugal! Bem-vindo! #OrgulhoDoOeste #Reforços2023 pic.twitter.com/q6loKBlegX — SCU Torreense (@scu_torreense) June 13, 2022

O Torreense anunciou esta segunda-feira que Miguel Gonçalves Silva, conhecido por Reko, é reforço para a próxima época.O médio, de 22 anos, representou o Estrela da Amadora em 18 jogos na última temporada, por empréstimo do Portimonense. Na carreira, o jogador representou também o Aves e ainda os Sub-23 do Sp. Braga e do Portimonense.