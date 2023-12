Rui Ferreira de saída do Torreense: substituto para o comando da equipa já está definido

Rui Ferreira vai abandonar o comando técnico do Torreense que milita na Liga SABSEG. Ao que o Record apurou o técnico esteve reunido com Bruno Vitorino, presidente da SAD torreense, e acordaram a saída de Rui Ferreira. A oficialização da saída deverá ser feita nas próximas horas.

Como avançámos em data oportuna, o ambiente já não era o melhor entre equipa técnica e a administração da SAD do emblema que ocupa a sexta posição na segunda liga na sequência da qualidade do futebol praticado pelos torreenses e da falta de empatia com os adeptos e a derrota da passada sexta-feira em Leiria terá mesmo sido a gota de água e apressado a tomada de decisão que já estava em cima da mesa há algum tempo. Recorde-se que Rui Ferreira chegou esta temporada ao Estádio Manuel Marques e deixa os azuis e grenás ao cabo de 13 jornadas a 8 pontos do lugar de subida direta e a 6 do playoff de promoção ao escalão maior.





Tiago Fernandes vai assumir o comando técnico do Torreense sabe o. Após a reunião entre Bruno Vitorino, presidente da SAD do Torreense, e o técnico Rui Ferreira, que levou ao acordo para a cessação contratual, o até agora treinador dos sub-23 vai assumir o cargo de técnico da equipa principal devendo já orientar o treino desta segunda-feira com vista à preparação da partida de sexta-feira, em Viseu, frente ao Académico local, a contar para a ronda 14 da Liga SABSEG.