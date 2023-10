Rui Ferreira e a contestação nas bancadas: «Foram dois bonecos, dois papagaios. Não me diz nada»

Foi com um sentimento de "frustação" que Rui Ferreira falou a Record. "Um jogo em que nós nunca tivemos o controlo do mesmo. Não fomos uma equipa com a nossa identidade, fomos uma equipa descaracterizada. Não fizemos nada daquilo que estava pedido. Não fomos tão ativos e proativos na abordagem ao jogo. Tão focados e concentrados como o jogo assim o pedia. A juntar a isso, também, não tivemos a ajuda dum campo que estava extremamente difícil naquilo que era a construção. Mas, hoje, não conseguimos e portanto dar os parabéns ao Paços de Ferreira e continuar a trabalhar para melhorar aquilo que são os nossos processos de jogo e que hoje não conseguimos fazê-lo porque mais do que a valia do adversário foi muito da nossa incompetência, começou por dizer o técnico torreense.

Questionado sobre o facto dos adeptos verem um plantel com jogadores valiosos com um passado no futebol português e serem muito críticos e exigentes quanto aos resultados e exibições do Torreense, reage: "É tudo tanga. Isso é tudo tanga. Um plantel com estes valores, também, os outros plantéis, também, têm outros valores. O que parece às vezes não é".

"Quem contestou foram dois bonecos, dois papagaios"

E prossegue: "Os adeptos têm é que perceber que o ano passado estavam numa zona muito mais delicada. Este ano, estamos a fazer as coisas bem, a fazer o nosso melhor e portanto têm que esperar para ver. Podem contestar o treinador, se quiserem. Quem contestou foram dois 'bonecos', dois 'papagaios' que estavam ali na bancada e esses dois 'papagaios' a mim, não me diz nada. O que quero é trabalhar e ser sério no meu dia a dia. Quem está com agente, está, quem não está, não está! Amigos, amigos, negócios à parte.

"Agora o Torreense não é o melhor do mundo"

Rui Ferreira continua com os pés bem assentes no chão como desde o início do seu percurso no Estádio Manuel Marques. "Estou focadíssimo no meu trabalho. Acredito no nosso plantel. É um plantel com boa qualidade à imagem dos outros plantéis e portanto agora o Torreense não é o melhor do mundo, como não era o pior do mundo. As pessoas têm que ser muito racionais naquilo que fazem e pensam, um bocadinho à imagem daquilo que eu sou. Serei sempre assim e não vou estar aqui a arranjar desculpas. Foi um jogo mau. Não fizemos um bom jogo, o Paços de Ferreira ganhou bem. A contestação foram dois 'papagaios', volto a repetir, não é significativo. O que é significativo é o trabalho que fazemos no dia a dia e se quiserem esses 'papagaios' podem ver a forma como nós trabalhamos para fazer uma avaliação. Se agente pede aquilo que foi apresentado hoje no jogo ou não. E hoje fomos incapazes porque não conseguimos e vai haver seguramente mais um ou outro jogo que isso pode acontecer. Vamos evitar que isso aconteça", remata.